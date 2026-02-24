Salario minimo negli appalti del Comune di Tarquinia 9 euro all' ora agli operai?

Il consiglio comunale di Tarquinia ha approvato una mozione che richiede di stabilire un salario minimo di 9 euro all'ora per gli operai coinvolti negli appalti pubblici. La decisione nasce dalla richiesta di migliorare le condizioni di lavoro e garantire una retribuzione più equa. La proposta interessa tutti i servizi affidati dal Comune, inclusi quelli di pulizia e manutenzione. La misura mira a influenzare le future gare d’appalto.

Il consiglio comunale di Tarquinia ha approvato la mozione che impegna l’amministrazione a promuovere, negli appalti e subappalti di servizi affidati dal Comune, una soglia minima di retribuzione oraria lorda pari a 9 euro. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire condizioni di lavoro eque e dignitose, attraverso un atto fortemente voluto dalla maggioranza, che rappresenta un indirizzo politico chiaro su un tema centrale nel dibattito nazionale e sempre più urgente anche a livello locale.?La maggioranza rivendica la scelta definendola una “direzione concreta sulla dignità del lavoro”. Secondo i sostenitori della mozione, l'atto è stato portato in aula con l'intento di intervenire negli ambiti di competenza dell’ente facendo quanto possibile sul territorio e assumendosi la responsabilità di indicare una via precisa. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Puglia, la Consulta boccia il ricorso del Governo: via libera al salario minimo di nove euro negli appalti pubbliciLa Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo, confermando la validità della legge pugliese che stabilisce un salario minimo di nove euro negli appalti pubblici regionali.

Salario minimo per gli appalti: "Vietato pagare i dipendenti meno di 9 euro all’ora"Il recente decreto stabilisce che nei contratti pubblici sia vietato pagare i dipendenti meno di 9 euro all'ora, introducendo una sorta di salario minimo.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Passo storico in Sardegna verso il Salario minimo regionale; Salario minimo negli appalti, il Fvg premia chi paga meglio i lavoratori; La Sardegna verso il salario minimo regionale di 9 euro l'ora: come funziona e chi riguarda; Salario minimo negli appalti, Stella e Ferri (FI): La legge regionale rischia di essere uno spot elettorale.

Salario minimo negli appalti, Stella e Ferri (FI): La legge regionale rischia di essere uno spot elettoraleLa legge regionale sul salario minimo per gli appalti pubblici in Toscana rischia di essere soltanto uno spot elettorale. Vogliamo capire in quanti bandi ... gonews.it

Approvata la mozione sul salario minimo negli appalti del Comune di TarquiniaScelta di responsabilità della maggioranza a tutela della dignità del lavoro. Dalla minoranza solo rilievi procedurali e nessuna presa di posizione nel merito NewTuscia – TARQUINIA – Il Consiglio comu ... newtuscia.it

Salario minimo, ecco la bozza d'intesa in cinque punti x.com

1.221 euro al mese per 14 mensilità. Ecco la cifra raggiunta dal salario minimo in Spagna dopo l’aumento approvato dal governo del Presidente Sanchez. Nel 2018 il salario minimo in Spagna era di 736 euro. Dopo otto anni è aumentato del 65%. Risultato L - facebook.com facebook