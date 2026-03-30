Nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, l’imputato Louis Dassilva ha dichiarato di essere estraneo ai fatti e ha ricostruito la sera del delitto davanti alla Corte d’Assise di Rimini. Durante l’audizione, Dassilva ha affermato di non aver voluto far uscire la relazione tra Paganelli e Manuela e ha riferito di essere rimasto a casa quella sera.

Nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, l’imputato Louis Dassilva si dichiara estraneo ai fatti e ricostruisce la sera del delitto davanti alla Corte d’Assise di Rimini. Il 36enne ha fornito la sua versione durante l’ultima udienza. Secondo quanto dichiarato, la sera del 3 ottobre 2023 sarebbe rimasto nel proprio appartamento, dopo una breve visita a casa di Manuela Bianchi, con cui aveva una relazione. Dassilva ha spiegato di essere sceso in garage per recuperare del cibo per i gatti e poi di essere rientrato definitivamente a casa, senza più uscire per il resto della serata. Durante l’interrogatorio condotto dal pubblico ministero Daniele Paci, l’imputato ha raccontato di aver trascorso la serata con la moglie tra televisione e sonno, senza ricordare con precisione cosa abbiano visto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pierina Paganelli, Dassilva: “Non volevo uscisse la relazione con Manuela. Io sono rimasto a casa”

Articoli correlati

Pierina Paganelli, le amiche di Manuela ricostruiscono la relazione con Dassilva: “Da 2 anni è una donna distrutta”Le amiche di Manuela Bianchi sono state chiamate a testimoniare in aula di Tribunale per ricostruire la relazione extraconiugale tra la donna e Louis...

Pierina Paganelli, cosa è emerso dall relazione tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi: il rito voodoo, i gioielli regalati e gli sms. «È distrutta da due anni»L'amore extraconiugale tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, rispettivamente la nuora e il presunto assassino di Pierina Paganelli, al centro delle...

Pierina Paganelli, Dassilva in aula: “Non voleva bene a Manuela Bianchi, la sera del delitto non sono uscito”Durante l'udienza di oggi, lunedì 30 marzo, Louis Dassilva è stato sentito in Tribunale a Rimini nell'ambito del processo per l'omicidio di Pierina...