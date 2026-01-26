Pierina Paganelli le amiche di Manuela ricostruiscono la relazione con Dassilva | Da 2 anni è una donna distrutta
Le amiche di Manuela Bianchi sono state chiamate in tribunale per ricostruire la relazione extraconiugale tra Manuela e Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Le testimonianze mirano a chiarire il contesto e le dinamiche che hanno coinvolto le persone coinvolte, contribuendo a fare luce sui fatti e sul percorso giudiziario ancora in corso.
Pierina Paganelli, cosa è emerso dall relazione tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi: il rito voodoo, i gioielli regalati e gli sms. «È distrutta da due anni»
Dalla relazione tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi sono emersi dettagli su un rito voodoo, gioielli donati e scambi di messaggi.
Il processo per l’omicidio di Pierina. Le amiche di Manuela interrogate sulla relazione tra lei e Dassilva
Oggi riprende il processo davanti alla Corte d’Assise per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate in via del Ciclamino.
Omicidio Paganelli, in aula suggestioni su riti vodoo e rapporti familiari: parlano le amiche di ManuelaManuela è da due anni che è una donna distrutta, ha detto una delle testimoni ... altarimini.it
Caso Pierina, in aula ricostruita la relazione tra imputato e nuoraL'amore extraconiugale tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, rispettivamente la nuora e il presunto assassino di Pierina Paganelli, al centro delle testimonianze ascoltate questa mattina in Corte d'As ... ansa.it
Cronaca. Rimini, processo omicidio Pierina Paganelli: "Manuela disse che Louis poteva uccidere con due dita" - facebook.com facebook
#pierina paganelli, assente al processo la moglie di Dassilva. #valeria bartolucci non è stata convocata per testimoniare: i motivi x.com
