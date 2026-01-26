Pierina Paganelli le amiche di Manuela ricostruiscono la relazione con Dassilva | Da 2 anni è una donna distrutta

Le amiche di Manuela Bianchi sono state chiamate in tribunale per ricostruire la relazione extraconiugale tra Manuela e Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli. Le testimonianze mirano a chiarire il contesto e le dinamiche che hanno coinvolto le persone coinvolte, contribuendo a fare luce sui fatti e sul percorso giudiziario ancora in corso.

Pierina Paganelli, cosa è emerso dall relazione tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi: il rito voodoo, i gioielli regalati e gli sms. «È distrutta da due anni»

Dalla relazione tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi sono emersi dettagli su un rito voodoo, gioielli donati e scambi di messaggi.

Il processo per l’omicidio di Pierina. Le amiche di Manuela interrogate sulla relazione tra lei e Dassilva

Oggi riprende il processo davanti alla Corte d’Assise per l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa con 29 coltellate in via del Ciclamino.

Il processo per l'omicidio di Pierina. Le amiche di Manuela interrogate sulla relazione tra lei e Dassilva; Delitto Pierina Paganelli, oggi in aula i consulenti sui passaggi davanti alla Cam3; Pierina Paganelli, assente al processo la moglie di Dassilva. Valeria Bartolucci non è stata convocata per testimoniare: i motivi; Omicidio Paganelli. Si torna in aula con i consulenti della Procura.

Omicidio Paganelli, in aula suggestioni su riti vodoo e rapporti familiari: parlano le amiche di Manuela. Manuela è da due anni che è una donna distrutta, ha detto una delle testimoni

Caso Pierina, in aula ricostruita la relazione tra imputato e nuora. L'amore extraconiugale tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, rispettivamente la nuora e il presunto assassino di Pierina Paganelli, al centro delle testimonianze ascoltate questa mattina in Corte d'Assise

