Dalla relazione tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi sono emersi dettagli su un rito voodoo, gioielli donati e scambi di messaggi. Questa vicenda riguarda l’amore extraconiugale tra i due, legato alla tragica scomparsa di Pierina Paganelli, di cui si parla nelle testimonianze ascoltate oggi. La testimonianza di Manuela Bianchi evidenzia il suo stato di distruzione, durato due anni, legato a questa situazione complessa.

L'amore extraconiugale tra Manuela Bianchi e Louis Dassilva, rispettivamente la nuora e il presunto assassino di Pierina Paganelli, al centro delle testimonianze ascoltate questa mattina in Corte d'Assise a Rimini per l'omicidio della 78enne avvenuto il 3 ottobre del 2023 nel garage di via del Ciclamino. Convocate come teste dal sostituto procuratore Daniele Paci, due delle più intime amiche della nuora Manuela alle quali la donna aveva raccontato della relazione con Dassilva, 35enne senegalese in carcere dal 16 luglio del 2024. Testimonianze che hanno lasciato qualche lacuna nella ricostruzione dei fatti soprattutto nei mesi precedenti all'omicidio e successivi all'incidente accorso al figlio di Pierina, Giuliano Saponi, avvenuto nel maggio del 2023 pochi mesi prima della morte della mamma. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Pierina Paganelli, cosa è emerso dall relazione tra Louis Dassilva e Manuela Bianchi: il rito voodoo, i gioielli regalati e gli sms. «È distrutta da due anni»

