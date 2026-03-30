Pierina Paganelli Dassilva in aula | Non voleva bene a Manuela Bianchi la sera del delitto non sono uscito

Durante l'udienza di oggi a Rimini, Louis Dassilva è stato ascoltato in tribunale nel procedimento riguardante l'omicidio di Pierina Paganelli. In aula, Dassilva ha dichiarato di non aver avuto sentimenti positivi nei confronti di Manuela Bianchi e ha affermato di non essere uscito la sera del delitto. La testimonianza si inserisce nel quadro delle verifiche condotte dai giudici.

Durante l'udienza di oggi, lunedì 30 marzo, Louis Dassilva è stato sentito in Tribunale a Rimini nell'ambito del processo per l'omicidio di Pierina Paganelli. L'uomo, unico imputato, ha raccontato di non essere mai uscito di casa la sera del delitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Omicidio Pierina Paganelli, il Riesame sulla carcerazione preventiva di Dassilva: “Manuela Bianchi è credibile” Pierina Paganelli, in aula le chat di Manuela con Louis: “Voleva un figlio e una famiglia con lui”Sono state analizzate davanti alla Corte d'Assise le chat intercorse poco prima del delitto di Pierina Paganelli tra Manuela Bianchi e l'ex amante,... Aggiornamenti e notizie su Pierina Paganelli Temi più discussi: Processo omicidio Pierina Paganelli, sentiti due agenti di polizia sulle indagini: I riti esoterici di Louis Dassilva e i suoi messaggi audio su WhatsApp; Omicidio Pierina e il processo a Louis Dassilva: dalle intercettazioni con Manuela al rito voodoo; Brutta giornata per Dassilva, la Corte d'Assise dichiara inammissibile la testimonianza di un suo perito di parte; Omicidio Paganelli, spunta un video inedito di Valeria Bartolucci: Non so se quella notte Louis sia uscito. Omicidio Pierina Paganelli, Louis Dassilva oggi sarà sentito in aulaOggi in tribunale a Rimini sarà la giornata di Louis Dassilva, il 36enne senegalese accusato di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli nel garage della sua abitazione riminese il 3 ottobre 2023 (LE T ... tg24.sky.it Pierina, scatta l’ora di Louis Dassilva: in tribunale l’esame dell’imputatoIn tribunale è in programma la tredicesima udienza del processo a Louis Dassilva, imputato per l’omicidio di Pierina Paganelli, la donna di 78 anni trovata ... chiamamicitta.it Il senegalese a processo per l'omicidio di Pierina Paganelli sarà sentito per la prima volta in aula. - facebook.com facebook Processo omicidio Pierina Paganelli in diretta | Parla Louis Dassilva x.com