piemonte elena chiorino si dimette da assessora

Elena Chiorino, ex vicepresidente della regione Piemonte, ha annunciato le sue dimissioni da assessora della giunta regionale guidata da Alberto Cirio. La decisione arriva in seguito al coinvolgimento nell'affare Delmastro. La comunicazione ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi delle dimissioni.

L'ex vicepresidente del Piemonte Elena Chiorino, coinvolta nell'affaire Delmastro, si è dimessa anche da assessora della giunta regionale di Alberto Cirio. "Ho comunicato al presidente - spiega - la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili. È una scelta che assumo per senso di responsabilità e per il bene della Regione Piemonte, della maggioranza di centrodestra e del mio partito, Fratelli d'Italia". "Sono una persona perbene - aggiunge - e non posso accettare che vengano strumentalizzate le evoluzioni di un'indagine che riguarda terze persone, e non la sottoscritta". ge:kolumbus:liberoquotidiano:46970371 .... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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