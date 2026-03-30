Elena Chiorino si dimette da assessora regionale del Piemonte Sono una persona perbene

Elena Chiorino si è dimessa da assessora regionale del Piemonte, lasciando le deleghe all'Istruzione e al Lavoro. In precedenza aveva rassegnato le dimissioni da vicepresidente del Consiglio regionale della stessa regione. La decisione è stata annunciata oggi e arriva dopo aver ricoperto vari incarichi all’interno delle istituzioni regionali. La politica ha dichiarato di essere una persona perbene.

Torino, 30 marzo 2026 – Prima le dimissioni da vice presidente della del Consiglio regionale del Piemonte, oggi quelle da assessore regionale con deleghe all'Istruzione e al Lavoro. Elena Chiorino, in quota Fratelli d'Italia, lascia così la sua carica all'interno della giunta guidata da Alberto Cirio. Il passo indietro arriva dopo il suo coinvolgimento nel caso Delmastro, legato all'indagine sulla Bisteccheria d’Italia che – secondo l'accusa – “riciclava soldi per conto del clan Senese”. "Ho comunicato al presidente la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili – spiega la diretta interessata, considerata una fedelissima dell’ex sottosegretario alla Giustizia –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elena Chiorino si dimette da assessora regionale del Piemonte. “Sono una persona perbene” Una selezione di notizie su Elena Chiorino Elena Chiorino si dimette dalla vicepresidenza della Regione PiemonteNel solco di quanto fatto dall’ormai ex sottosegretario Andrea Delmastro, Elena Chiorino ha rassegnato le dimissioni da vicepresidente della Regione... Caso Delmastro, Elena Chiorino si è dimessa da vicepresidente del PiemonteLa vicepresidenza della Regione sarà assegnata all'assessore regionale Maurizio Marrone. Chi è Elena Chiorino vicepresidente della Regione Piemonte ed ex socia di Delmastro che si è dimessaElena Chiorino si dimette dalla carica di vicepresidente della Regione Piemonte, ma resta nella squadra del governatore Alberto Cirio come assessore.