Caso Delmastro Elena Chiorino si dimette anche da assessora giunta Piemonte

Elena Chiorino si è dimessa anche dalla carica di assessora regionale in Piemonte, dopo aver già lasciato la vicepresidenza della regione nei giorni scorsi. La sua decisione arriva in seguito a un caso legato a un politico. La sua uscita dalla giunta regionale è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale. La politica resterà comunque membro del consiglio regionale.

(Adnkronos) – Elena Chiorino, dopo aver lasciato nei giorni scorsi la vicepresidenza della Regione Piemonte, si è dimessa anche da assessora regionale. Ad annunciarlo in una nota è la stessa Chiorino che sottolinea: “Ho comunicato al presidente Alberto Cirio la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili. È una scelta che assumo per senso di responsabilità e per il bene della Regione Piemonte, della maggioranza di centrodestra e del mio partito, Fratelli d’Italia”. La decisione fa seguito alla vicenda che ha coinvolto alcuni esponenti di FdI tra cui l'ex sottosegretario Andrea Delmastro. “Sono una persona perbene e non posso... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Elena Chiorino si dimette da assessora regionale del Piemonte. “Sono una persona perbene”Torino, 30 marzo 2026 – Prima le dimissioni da vice presidente della del Consiglio regionale del Piemonte, oggi quelle da assessore regionale con...