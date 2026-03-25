elena chiorino si dimette dalla vicepresidenza della regione piemonte

Elena Chiorino si è dimessa dalla carica di vicepresidente della Regione Piemonte. La decisione segue le azioni di un altro esponente della stessa giunta, che si è dimesso da un incarico di sottosegretario. La ex vicepresidente ha mantenuto le deleghe relative al Lavoro e all'Istruzione. La comunicazione ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore.

Nel solco di quanto fatto dall’ormai ex sottosegretario Andrea Delmastro, Elena Chiorino ha rassegnato le dimissioni da vicepresidente della Regione Piemonte mantenendo le deleghe dell’assessorato al Lavoro e all'Istruzione. “Sono una persona rigorosa e per bene: ho commesso una grave leggerezza che non mi perdono ma che ho compiuto in assoluta buona fede. E di questo chiedo scusa ai cittadini”, ha dichiarato in una nota Chiorino, che poi ha aggiunto che il suo modo di scusarsi è “rinunciare e restituire la delega più importante tra quelle che assegna il presidente, ovvero quella di rappresentare l'ente in sua assenza”. Quindi, l’esponente... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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