I ministri delle Finanze, dell’Energia e i banchieri centrali dei Paesi del G7 si sono riuniti a New York per discutere delle misure da adottare in risposta al prezzo del petrolio salito a 120 dollari al barile. L’obiettivo è mettere in atto strategie coordinate per contrastare i aumenti dei costi energetici e limitare gli effetti sulla stabilità economica globale. La riunione si concentra sulle azioni da intraprendere in tempi brevi.

da New York - Tutte le misure necessarie. I ministri delle Finanze, dell’Energia e i banchieri centrali dei Paesi G7 provano a trovare una strada comune per cercare di fermare l’effetto economico della guerra in Iran che è ormai entrata nel secondo mese e non sembra finirà presto. In un comunicato dopo l’incontro virtuale di ieri, i ministri hanno detto di essere pronti ad adottare «tutte le misure necessarie, in stretto coordinamento con i partner», per preservare la stabilità del mercato energetico ed evitare l’effetto Ucraina. Il G7 prepara lo scudo per lo shock energetico Questo mentre le condizioni continuano a deteriorarsi visto che i prezzi dei carburanti e del gas stanno crescendo ovunque. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Petrolio a 120 dollari, il G7 prepara lo scudo per lo shock energetico: così punta a fermare i rincari

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