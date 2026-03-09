Petrolio oltre 100 dollari ora le Borse temono lo shock energetico | Tokyo -5,2% in rosso Milano Parigi e Francoforte

Le Borse mondiali aprono la settimana con segnali di forte calo, influenzate dall'aumento del prezzo del petrolio che supera i 100 dollari al barile. Tokyo segna un calo del 5,2%, mentre Milano, Parigi e Francoforte sono tutte in rosso. Le quotazioni delle materie prime energetiche si sono fatte più instabili a causa della tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran.

È un inizio di settimana nero quello delle Borse mondiali, con i principali indici al ribasso sulle preoccupazioni per la guerra tra Usa, Israele e Iran e le sue ripercussioni sui prezzi delle materie prime energetiche. Ad indicare la tendenza le Borse asiatiche, tra cui spicca il crollo di Tokyo, che ha chiuso la seduta di inizio settimana in perdita di oltre il 5,2%. Anche in Europa il mood degli investitori sembra negativo. Piazza Affari ha aperto in calo del 2,9%, contenendo poi solo parzialmente il rosso, trainato in particolare dai titoli di Prysmian e da quelli delle banche. Perdono oltre il 2% anche Parigi, Francoforte e Madrid. A... 🔗 Leggi su Open.online

