Petrolio shock quasi 120 dollari al barile nella notte | il G7 pensa al rilascio di riserve

Nella notte il prezzo del petrolio ha raggiunto quasi 120 dollari al barile, spinto da un improvviso aumento dei mercati. Questa mattina, il prezzo è diminuito, ma si mantiene sopra i 100 dollari. Il G7 sta considerando il rilascio di riserve strategiche per contenere la situazione. I valori del greggio continuano a essere molto elevati rispetto alle settimane precedenti.

Questa mattina, tuttavia, il prezzo del petrolio è sceso, restando comunque stabilmente sopra la soglia dei 100 dollari. A pesare sono i timori di un'espansione del conflitto in Medio Oriente, con gli operatori del settore che guardano con preoccupazione alle conseguenze immediate su carburanti e materie prime. Intanto, i paesi del G7 pensano ad un rilascio delle riserve di greggio. Quasi 120 dollari al barile. Questo il prezzo a cui è arrivato, nella notte, il petrolio, con i mercati internazionali che hanno reagito con forza agli sviluppi della guerra in Medio Oriente.