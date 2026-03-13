Il prezzo del petrolio supera nuovamente i 100 dollari al barile, influenzando i mercati internazionali. La tensione cresce nello Stretto di Hormuz, una zona strategica per il transito di greggio. Gli operatori osservano attentamente i movimenti di prezzo e le dinamiche geopolitiche legate alla regione. La situazione attuale si inserisce in un quadro di volatilità che coinvolge numerosi attori mondiali.

Il petrolio torna sopra la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, e per i mercati globali è un segnale che riporta alla memoria i grandi shock energetici della storia. Gli attacchi alle petroliere nel Golfo, le minacce dell’ Iran sullo Stretto di Hormuz e il taglio della produzione nei Paesi del Golfo stanno ridisegnando l’equilibrio energetico mondiale. Le borse reagiscono in negativo e cresce la paura che l’interruzione dell’offerta possa durare a lungo. A rilanciare l’allarme è stata l’ Agenzia internazionale dell’energia, che parla apertamente della “più grave interruzione della fornitura di petrolio della storia”. Secondo le stime, i Paesi della regione avrebbero ridotto la produzione complessiva di circa 10 milioni di barili al giorno, una quantità enorme se si considera il peso del Golfo sul mercato globale dell’energia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Petrolio sopra i 100 dollari: lo shock energetico scuote i mercati. Cresce la tensione sullo Stretto di Hormuz

Articoli correlati

Guerra del Golfo, il petrolio sopra i 100 dollari. Trump: «Lo stretto di Hormuz? Tutto ok» – La direttaNel tredicesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il petrolio ha superato i 100 dollari al barile nonostante gli annunci sulle...

Il petrolio supera i 100 dollari: alta tensione nello Stretto di Hormuz e rischio stop prolungatoABBONATI A DAYITALIANEWS La guerra in Medio Oriente scuote il mercato energetico globale La guerra in Medio Oriente sta provocando quella che gli...

Aggiornamenti e notizie su Petrolio sopra i 100 dollari lo shock...

Temi più discussi: Guerra Iran, impennata storica per il petrolio: sopra i 100 dollari, prima volta dal 2022; Se il barile non passa dallo Stretto (di Hormuz); Guerra in Iran, petrolio sopra i 100 dollari: impennata storica; Usa preleveranno 172 milioni barili petrolio da riserve strategiche.

Petrolio sopra i 100 dollari: lo shock energetico scuote i mercati. Cresce la tensione sullo Stretto di HormuzIl petrolio torna sopra la soglia psicologica dei 100 dollari al barile, e per i mercati globali è un segnale che riporta alla memoria i grandi shock ... thesocialpost.it

Petrolio oltre 100 dollari: lo Stretto di Hormuz al centro della crisi energeticaPrezzi in rialzo e navigazione ridotta nello Stretto di Hormuz dopo attacchi e minacce di mine: le misure di emergenza e i rischi per la fornitura globale ... notizie.it

Esistono alternative allo Stretto di Hormuz per trasportare petrolio https://shorturl.at/ZRLXR - facebook.com facebook

La trappola dello Stretto di Hormuz tra mine, droni e rotte obbligate. Parla Di Paola, ammiraglio ed ex ministro della Difesa. "Forzare il blocco iraniano Un'impresa troppo difficile". Di Federico Giorgetti x.com