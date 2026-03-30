Perugia 17enne progettava strage a scuola | arrestato per terrorismo

Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato a Perugia con l’accusa di terrorismo dopo aver pianificato un attacco in una scuola. Gli investigatori hanno trovato nel suo domicilio manuali sulla produzione di armi e strumenti di guerra, alcuni dei quali realizzati con tecnologia 3D. L’indagine ha rivelato che il giovane aveva anche un interesse per la cultura degli stragisti e per la loro “celebrità”.

La santificazione degli stragisti con l'obiettivo di diventare uno di loro. Lo studio dei manuali sulla fabbricazione di armi e strumenti di guerra, anche attraverso l'impiego della tecnologia 3D. Poi ha cercato come procurarsi il perossido di acetone, la sostanza chimica già impiegata nelle stragi di Bruxelles e Parigi e soprannominata la "Madre di Satana" per la sua estrema pericolosità. Indizi che non lasciano dubbi alla Procura dei minori de l'Aquila: il diciassettenne pescarese arrestato all'alba dai carabinieri del Ros voleva compiere un massacro e poi suicidarsi. Un attentato ispirato a quello della Columbine High School del 1999, dove ci furono tredici morti tra studenti e insegnanti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Perugia, 17enne progettava strage a scuola: arrestato per terrorismo Altri aggiornamenti su Perugia 17enne progettava strage a... "Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... "Progettava una strage a scuola", un 17enne arrestato per terrorismo a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... Leggi anche: Progettava una strage a scuola: 17enne arrestato a Perugia per terrorismo Perugia, 17enne progettava strage a scuola in nome della “razza ariana”: arrestato per terrorismo