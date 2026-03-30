Progettava una strage a scuola | 17enne arrestato a Perugia per terrorismo

Nella notte, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 17 anni a Perugia, nell’ambito dell’operazione chiamata ‘Hate’. Il minore, originario di Pescara e residente nella provincia umbra, è stato fermato con l’accusa di aver pianificato un attacco terroristico in una scuola. L’indagine ha portato alla sua cattura e all’isolamento delle sue attività.

Perugia, 30 marzo 2026 – Progettava di compiere una strage a scuola. Con questa accusa pesantissima un minore di 17 anni, originario di Pescara, ma domiciliato in provincia di Perugia, è stato arrestato nella notte dai carabinieri nell’ambito dell’operazione denominata ‘ Hate ’. Il giovane è indagato per propaganda terroristica e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. "Aiuto sta abusando di me". Invia il ‘Signal for help’, poi si nasconde in un negozio e fa arrestare il molestatore Il materiale sequestrato. Progettava strage a scuola con l’esplosivo “madre di Satana”: arrestato 17enne pescarese... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Progettava una strage a scuola: 17enne arrestato a Perugia per terrorismo Articoli correlati "Progettava una strage a scuola", arrestato per terrorismo un 17enne a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... "Progettava una strage a scuola", un 17enne arrestato per terrorismo a PerugiaAGI - Voleva compiere una strage a scuola per poi suicidarsi come avvenuto nel massacro della Columbine High School negli Stati Uniti: è una delle... Ragazzo di 17 anni arrestato a Perugia per terrorismo, progettava strage a scuola Altri aggiornamenti su Progettava una strage a scuola 17enne... Temi più discussi: Perugia, arrestato un ragazzo di 17 anni per terrorismo: Progettava una strage a scuola; Progettava strage in una scuola, operazione anti-terrorismo in 4 regioni: arrestato un ragazzo pescarese di 17 anni; Umbria, progettava una strage in una scuola: minore in carcere per istigazione e terrorismo; Progettava una strage in una scuola: arrestato 17enne pescarese. «Progettava una strage a scuola», 17enne arrestato per terrorismo: le chat su Telegram con il gruppo neonazista VIDEOUn 17enne di Pescara, che vive in provincia di Perugia, è stato arrestato e portato in un carcere minorile perché sospettato di propaganda e istigazione a ... ilgazzettino.it Progettava una strage a scuola, arrestato 17enneStava programmando una strage a scuola. Per questo i carabinieri del Ros hanno arrestato un 17enne pescarese, residente a Perugia, al quale vengono contestati anche i reati di propaganda e istigazione ... ansa.it Un diciassettenne pescarese, che vive nella provincia di Perugia, è stato posto in custodia cautelare al termine di un'operazione antiterrorismo dei Carabinieri in Abruzzo, Emilia Romagna, Umbria e Toscana. Progettava una strage a scuola. Il minore è ritenut - facebook.com facebook Arrestato 17enne che progettava una strage inneonazista: trovate istruzioni per fabbricare ordigni e armi chimiche x.com