Pensioni in cassa | 42 uffici e 31 ATM pronti a Massa-Carrara

A partire da mercoledì 1 aprile, nella provincia di Massa-Carrara sarà attivo il servizio di pensioni in cassa, con 42 uffici e 31 sportelli automatici disponibili. Questa novità riguarda il flusso economico mensile dei pensionati, che potrà essere gestito attraverso queste strutture. La misura coinvolge diverse sedi distribuite sul territorio e si inserisce nel processo di aggiornamento delle modalità di pagamento delle pensioni.

Nella provincia di Massa-Carrara, il flusso economico mensile dei pensionati prenderà avvio ufficiale da mercoledì 1 aprile. Quarantadue uffici postali e trentuno sportelli automatici costituiranno la rete operativa per garantire l’accesso ai fondi. Questa operazione logistica non è un semplice trasferimento bancario, ma rappresenta il momento in cui le risorse finanziarie diventano tangibili per i cittadini del territorio. L’organizzazione prevede che i titolari di libretti di risparmio o conti bancari associati alle Poste possano scegliere l’accredito diretto. preferisce il contante, l’opzione rimane aperta attraverso i canali fisici disponibili nella regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pensioni in cassa: 42 uffici e 31 ATM pronti a Massa-Carrara Articoli correlati Leggi anche: Terremoto magnitudo 4.0 tra Massa-Carrara e La Spezia, scuole chiuse e uffici evacuati Patti di collaborazione, cittadini pronti ma qualcosa non va: 42 richieste ferme negli uffici del ComuneIl punto della situazione fatto in commissione Trasparenza: 48 le richieste presentate e solo sei quelle approvate. Massa Carrara, crocevia della cocainaIl maxi sequestro di cocaina avvenuto l’8 febbraio 2026 a Massa-Carrara ha squarciato il velo su una realtà ormai strutturata: la provincia apuana...