Patti di collaborazione cittadini pronti ma qualcosa non va | 42 richieste ferme negli uffici del Comune

A Latina, su 48 richieste di patti di collaborazione presentate, solo sei sono state approvate e due negli ultimi dodici mesi. Durante l’ultima commissione Trasparenza sono stati evidenziati alcuni problemi legati alle pratiche in corso, con 42 richieste ancora ferme negli uffici comunali. La situazione ha sollevato interrogativi sui tempi e sull’efficienza del procedimento amministrativo.

Il punto della situazione fatto in commissione Trasparenza: 48 le richieste presentate e solo sei quelle approvate. Le opposizioni: “Latina ferma da due anni e mezzo” Su 48 richieste avanzate solo sei sono state approvate, e appena due nell’ultimo anno. Sono i numeri dei patti di collaborazione a Latina snocciolati nel corso dell’ultima commissione Trasparenza che hanno fatto venire fuori alcune criticità. “A Latina i patti di collaborazione sono di fatto bloccati da oltre due anni e mezzo. È evidente che qualcosa non funziona”, hanato i gruppi di opposizione. “Dalla ricognizione effettuata nel corso della seduta emerge un quadro... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

