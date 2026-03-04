Massa Carrara crocevia della cocaina
Il 8 febbraio 2026 a Massa-Carrara è stato effettuato un maxi sequestro di cocaina, rivelando come la provincia sia diventata un punto strategico per il traffico di droga diretta verso il Nord Italia e l’Europa. Le forze dell’ordine hanno intercettato un importante carico, evidenziando la presenza di una rete organizzata che utilizza la zona come nodo di transito e distribuzione.
Massa Carrara, trasportava oltre un quintale di cocaina su un tir: arrestatoLa polizia di Stato di Massa Carrara ha arrestato un cittadino di nazionalità rumena, che, a bordo di autoarticolato con targa straniera, trasportava...
