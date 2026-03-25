Terremoto magnitudo 4.0 tra Massa-Carrara e La Spezia scuole chiuse e uffici evacuati

Alle ore 8:13 di oggi 25 marzo 2026, l’Ingv ha registrato un terremoto di magnitudo 4.0 tra le province di Massa-Carrara e La Spezia. In seguito alla scossa, alcune scuole sono state chiuse e diversi uffici sono stati evacuati. Non si segnalano per il momento danni gravi o feriti. La zona è stata oggetto di controlli da parte delle autorità locali.

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato dall'Ingv alle ore 08:13 di oggi 25 marzo 2026 nella zona tra le province di Massa-Carrara e La Spezia. La scossa è avvenuta con epicentro 3 km a Nord Est di Fosdinovo (MS). Il sisma è stato localizzato a 9 Km a Nord Ovest di Carrara (63.133 abitanti), 15 Km a Nord Ovest di Massa (69.479 abitanti) e 18 Km a Est di La Spezia (93959 abitanti). Scuole e uffici chiusi A seguito della scossa, scuole momentaneamente chiuse alla Spezia. Gli istituti scolastici, compreso il polo universitario e il conservatorio Puccini, sono stati chiusi per precauzione. Lo stesso provvedimento ha riguardato il Comune e la provincia, con i dipendenti che già affollavano gli uffici in attesa dell'apertura al pubblico che sono stati fatti evacuare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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