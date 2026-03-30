Una donna ad Ancona è stata vittima di insulti e lesioni da parte del suo compagno, che è stato arrestato. Nella stessa città, sono stati fermati anche due uomini: uno per maltrattamenti alla partner e un altro per reati tributari e truffe. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell'ordine nel corso di controlli di routine.

Due uomini sono stati arrestati e condotti in carcere ad Ancona in esecuzione di distinti ordini di carcerazione emessi dalle autorità giudiziarie. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato che ha rintracciato i responsabili, uno dei quali condannato per maltrattamenti e l’altro per una serie di reati tributari, truffe e reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico. Due arresti ad Ancona Il primo caso: condanna per maltrattamenti Il secondo arresto: pluripregiudicato condannato per reati tributari e truffe Due arresti ad Ancona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi gli agenti della Squadra Mobile di Ancona hanno dato esecuzione a due ordini di carcerazione nei confronti di altrettanti uomini, coinvolti in separate vicende giudiziarie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per una donna ad Ancona, da tempo vessata dal compagno con insulti e lesioni: arrestato 45enne

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