Frosinone donna 45enne ubriaca al volante arrestata | lesioni personali colpose e violazioni

A Frosinone, una donna di 45 anni è stata arrestata per aver guidato sotto l’effetto di droghe e causato lesioni a due persone. Durante i controlli della Polizia, sono state denunciate anche altre due persone. La donna è risultata ubriaca e con sostanze stupefacenti nel sangue, mentre le vittime sono state assistite per le ferite riportate.

Eseguito un arresto a Frosinone dove nella giornata di ieri una donna è stata condotta in carcere per lesioni personali colpose e violazioni al Codice della Strada per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcool. Altre due persone sono state denunciate per diversi reati, nell'ambito dei controlli del territorio. Operazione della Polizia: arrestata una donna per lesioni e guida in stato di alterazione Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nella giornata di ieri il personale della Squadra Volante della Questura di Frosinone ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di una donna nata nel 1981....