Aggredita e picchiata dal marito donna finisce in coma | 51enne arrestato per maltrattamenti e lesioni

Questa mattina, una donna di 49 anni si è svegliata in ospedale dopo essere stata picchiata dal marito. L’uomo, un 51enne, è stato subito arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. La donna è in coma e le forze dell’ordine stanno indagando sui motivi dell’aggressione.

