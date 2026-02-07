Questa notte a Faenza, i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione. Una donna è stata picchiata dal suo compagno con una stampella. La donna ha chiamato il 112, e le forze dell’ordine sono arrivate sul posto. La situazione è ancora sotto controllo, e le indagini sono in corso.

Una violenta aggressione si è verificata a Faenza nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, quando i carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione al numero di emergenza 112. La chiamata parlava di un uomo in forte stato di agitazione che stava aggredendo una giovane donna. L'intervento dei carabinieri. Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno individuato l'uomo indicato nella segnalazione: si tratta di un 45enne già noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi. Secondo la ricostruzione dei fatti, l'uomo si sarebbe scagliato con estrema violenza contro la compagna, colpendola ripetutamente con una stampella ortopedica utilizzata come arma.

© Dayitalianews.com - Aggressione nella notte a Faenza: donna picchiata dal compagno con una stampella

Una donna è stata picchiata con una stampella e la sua auto danneggiata durante una notte di follia a Faenza.

Una donna di 49 anni a Treviso ha denunciato gravi maltrattamenti, sevizie e violenza sessuale da parte del suo compagno di 41 anni, già condannato per aver picchiato il proprio figlio.

