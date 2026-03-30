Lunedì 6 aprile, al Palmanova Designer Village, si terrà una giornata dedicata a bambini e famiglie con una “pentolaccia” organizzata all’aperto. L’evento prevede attività di gioco e intrattenimento, con l’obiettivo di offrire un momento di svago durante la giornata di Pasquetta. La manifestazione si svolge nel contesto di un villaggio commerciale, con spazi dedicati alle famiglie e alle attività ludiche per i più piccoli.

Una Pasquetta all’insegna del gioco, della festa e della condivisione. Lunedì 6 aprile Palmanova Designer Village propone una giornata speciale dedicata a bambini e famiglie, con un appuntamento pensato per regalare ai più piccoli un momento di divertimento e spensieratezza nel clima delle festività pasquali. Protagonista della giornata sarà la Pignatta Pasquale, il tradizionale gioco conosciuto anche come pentolaccia: i bambini accompagnati dalle animatrici, si alterneranno nel tentativo di rompere il contenitore appeso e liberare le dolci sorprese custodite al suo interno.L’appuntamento con la pignatta si terrà nella Piazza B, in prossimità dell’infopoint, in sei diversi momenti della giornata: il primo alle 11 e poi di nuovo alle 12, 14, 15, 16 e alle 17. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - Pasquetta, al Palmanova Designer Village la “pentolaccia” per bambini e famiglie

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