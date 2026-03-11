Al Palmanova Designer Village una masterclass per celebrare un arrivo all' insegna del sapore
All’interno del Palmanova Designer Village si tiene una masterclass dedicata alla celebrazione di un nuovo arrivo nel settore della ristorazione. A dicembre, è stato inaugurato un punto vendita dell’Antica Pizzeria Da Michele, noto in tutto il mondo per la pizza napoletana. Questa apertura rappresenta la prima presenza del brand nella regione e si inserisce in un momento di crescita del locale.
Grande partecipazione per la nuova apertura e per la masterclass dedicata alla pizza napoletana con l’Executive Chef Antonio Falco Una nuova tappa per uno dei nomi più iconici della pizza napoletana. L’Antica Pizzeria Da Michele ha aperto a dicembre all’interno del Palmanova Designer Village, portando per la prima volta in Friuli il format della storica pizzeria conosciuta in tutto il mondo. A confermare l’entusiasmo anche la recente masterclass guidata dall’Executive Chef Antonio Falco, andata sold out pochi giorni dopo l’apertura delle iscrizioni. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
