Musica maschere e un' ospite speciale al Palmanova Designer Village

Grande festa sabato 21 febbraio a Palmanova Designer Village che si colora di allegria con lo storico Carnevale muggesano e si riempie di musica con l’ospite speciale Lucilla. Appuntamento a partire dalle 15 con la sfilata in maschera del Carnevale di Muggia, la baby dance e, gran finale alle 16.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: L’Antica Pizzeria Da Michele, nuova apertura al Palmanova Designer Village

Weekend di magia a Palmanova Designer VillageVivi un weekend di magia a Palmanova Designer Village, dove l’atmosfera natalizia si fa ancora più incantevole.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Carri, maschere e musica per un Carnevale a misura di grandi e piccini; Quando la musica mette la maschera; CARRI ALLEGORICI, MASCHERE E SPETTACOLO: UMBERTIDE ACCENDE IL CARNEVALE 2026 CON LA GRANDE SFILATA E UN CALENDARIO RICCO DI EVENTI; Sfilata, musica e maschere. Carnevale per tutte le età.

Un fiume di colori invade il centro: successo per il Trofeo dei Quartieri, che premia GiavenaleCoriandoli in aria e sull’asfalto, maschere di ogni età, musica che tiene il passo e un centro storico pieno come nelle giornate migliori. Il Carnevale di ... ecovicentino.it

Carri e maschere, musica tra stelle filanti e coriandoli: impazza la festa nel Gran Carnevale di Ancona - VIDEOAd aprire la sfilata partita dallo stadio Dorico, il carro veliero dei pirati. Un altro, invece, è dedicato all'antico Egitto con tanto di maschere mummia, un altro sul mondo della cucina che riporta ... anconatoday.it

Due cuori, un solo stile. Buon San Valentino da Palmanova Designer Village! #PalmanovaDesignerVillage facebook

Sabato 21 febbraio Palmanova Designer Village ospita il Carnevale di Muggia con sfilata in maschera e lo show di Lucilla. #Friuli #Udine #Trieste #Eventi x.com