Al Palmanova Designer Village si impara a fare la pizza e a decorare la ceramica

Dedicato agli amanti della pizza e della creatività: Palmanova Designer Village ha creato due eventi gratuiti pensati per chi vuole vivere il tempo libero come un’esperienza da ricordare, tra tradizione gastronomica e manualità. A marzo, il Village diventa il luogo in cui imparare i segreti della vera pizza napoletana accanto a un maestro pizzaiolo e, la settimana successiva, lasciarsi guidare in un laboratorio di ceramica dipinta accompagnato da un aperitivo, per portare a casa un oggetto unico realizzato con le proprie mani. Venerdì 6 marzo è in programma “L’Arte della Pizza Napoletana”, il workshop dedicato alla tradizione partenopea, guidato da Antonio Falco, vincitore del campionato mondiale del Pizzaiuolo 2024 nella categoria Pizza Classica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche:

Si chiude un anno da record per Palmanova Designer Village

Musica, maschere e un'ospite speciale al Palmanova Designer Village

Argomenti discussi: Camion si ribalta in autostrada, autista incolume: disagi contenuti al traffico; Le lingue di pizza e il gusto virale.

Palmanova Designer Village, marzo tra pizza da campione e ceramica: 2 eventi gratis da prenotareA marzo al Palmanova Designer Village due workshop gratis: pizza napoletana con campione 2024 e aperi paint su ceramica. nordest24.it

San Valentino al Palmanova Designer Village: arriva il Muro dell’AmorePALMANOVA (UD) - In occasione di San Valentino, Palmanova Designer Village presenta il Muro dell’Amore: una speciale installazione con cui celebrare l’amore e anche la passione per lo shopping con il ... nordest24.it

Diamo il benvenuto all’Anno del Cavallo, simbolo di forza, successo e nuovi inizi positivi. Celebrare il Capodanno cinese 2026 è l’occasione perfetta per augurare prosperità, felicità e buona fortuna per l’anno che inizia! #PalmanovaDesignerVillage - facebook.com facebook

Sabato 21 febbraio Palmanova Designer Village ospita il Carnevale di Muggia con sfilata in maschera e lo show di Lucilla. #Friuli #Udine #Trieste #Eventi x.com