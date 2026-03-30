Pasqua e Pasquetta 2026 | Torino en plein air tra picnic prime tintarelle e relax selvaggio

Durante il weekend di Pasqua e Pasquetta nel 2026, molte persone a Torino si sono recate all’aperto per trascorrere del tempo in natura. Sono stati segnalati numerosi picnic e momenti di relax all’aria aperta, con alcune persone che si sono dedicate a prime tintarelle. L’affluenza nelle aree verdi cittadine ha portato a un’intensa presenza di visitatori, che hanno scelto di passare il tempo libero all’interno di spazi naturali.

Tanti parchi, tante spiaggette "urbane" e panorami da godersi in cima alla collina: dove andare a Torino e in provincia per godersi Pasqua e Pasquetta all'aria aperta La primavera torinese ha bussato alla porta e, per questo weekend lungo di Pasqua (domenica 5 aprile) e Pasquetta (lunedì 6 aprile), l’imperativo è solo uno: liberare la natura. Che siate fanatici della grigliata perfetta, instancabili camminatori della domenica o campioni olimpici di "siesta sul prato", Torino e la sua provincia offrono un ventaglio di oasi verdi capaci di farvi dimenticare il trambusto urbano. Preparate i cestini, stendete le tovaglie a quadretti e infilate gli occhiali da sole: ecco la guida definitiva per godersi il primo caldo sole dell’anno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Pasqua e Pasquetta 2026: Torino "en plein air" tra picnic, prime tintarelle e relax selvaggio Articoli correlati Leggi anche: Camper, volano le immatricolazioni. Cresce il turismo en plein air Meteo Pasqua e Pasquetta 2026: le prime indicazioniI modelli numerici mostrano infatti una biforcazione dello scenario, cioè una situazione in cui l'atmosfera può evolvere lungo due strade diverse ma... I Macchiaioli a Palazzo Reale: dai ritratti ai paesaggi en plein air, storia di un movimento visionarioMilano – Si coglie l’occasione delle Olimpiadi culturali per accendere una luce critica importante sulla vicenda dei Macchiaioli, movimenti fra i più...