camper volano le immatricolazioni cresce il turismo en plein air

Nel 2025, il settore dei camper registra un incremento nelle immatricolazioni, confermando la crescita del turismo en plein air. La Valdelsa, regione chiave per la produzione di veicoli ricreazionali, contribuisce in modo significativo a questo trend, rappresentando l’85% della produzione nazionale. Questi dati evidenziano un interesse crescente verso il turismo outdoor, con un impatto positivo sull’economia e sull’occupazione del settore.

Numeri positivi nel 2025 per il Plein air. E a offrire un notevole contributo al risultato è anche la Valdelsa, realtà geografica nella quale si realizza l’85 per cento della produzione nazionale di mezzi ricreazionali. Secondo i dati elaborati da Apc, Associazione Produttori Caravan e Camper, l’anno solare ha registrato un aumento delle immatricolazioni di veicoli nuovi pari al 10,56 per cento rispetto al 2024, a cui si aggiunge una crescita del 6,05 per cento nei cambi di proprietà di camper usati. In termini assoluti, dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno da poco trascorso sono stati acquistati in Italia più di 44mila camper tra nuovo e usato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

