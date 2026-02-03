I Macchiaioli a Palazzo Reale | dai ritratti ai paesaggi en plein air storia di un movimento visionario

A Milano, l’esposizione sui Macchiaioli riporta in vita un movimento che ha segnato l’Ottocento. Dai ritratti ai paesaggi dipinti en plein air, questi artisti hanno catturato la realtà con colori vivi e tocchi decisi. La mostra si inserisce nelle Olimpiadi culturali, ma serve anche a far conoscere meglio un capitolo importante della storia dell’arte italiana.

Milano – Si coglie l'occasione delle Olimpiadi culturali per accendere una luce critica importante sulla vicenda dei Macchiaioli, movimenti fra i più affascinanti della pittura europea dell'Ottocento, espressione artistica degli ideali del Risorgimento italiano. Così, la mostra che apre a Palazzo Reale (sino al 14 giugno), diventa l'opportunità, racconta Fernando Mazzocca, curatore dell'esposizione con Francesca Dini ed Elisabetta Matteucci, «per accostarsi alla vicenda artistica e politica dei Macchiaioli attraverso un numero di opere importanti, alcune poco note al grande pubblico, come le Primizie di Borrani o La toelette del mattino di Telemaco Signorini, appartenuto a Toscanini».

