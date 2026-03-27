Meteo Pasqua e Pasquetta 2026 | le prime indicazioni

Le previsioni meteorologiche per Pasqua e Pasquetta del 2026 sono ancora in fase di definizione. Secondo le ultime indicazioni di 3BMeteo, la tendenza resta incerta, e non ci sono ancora dati sufficienti per definire con precisione il tempo durante le festività. Le condizioni atmosferiche potrebbero variare in modo significativo rispetto alle stagioni precedenti, ma al momento non ci sono dettagli certi.

I modelli numerici mostrano infatti una biforcazione dello scenario, cioè una situazione in cui l'atmosfera può evolvere lungo due strade diverse ma entrambe realistiche. Ma in entrambi i casi il pattern atmosferico si manterrà ondulato e dinamico, quindi lontano da una fase stabile e anticiclonica duratura. In altre parole, la Pasqua potrebbe inserirsi in un contesto tipicamente primaverile, fatto di alternanza, sbalzi e instabilità, ma con dettagli ancora da definire. Lo scenario al momento più probabile vede un coinvolgimento solo marginale dell'Italia da parte delle correnti più fredde e instabili. In questo caso gli effetti si concentrerebbero soprattutto sul medio versante adriatico e al Sud, con una fase più variabile ma senza un peggioramento esteso a tutta la Penisola. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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