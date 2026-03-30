Il weekend di Pasqua e Pasquetta nel 2026, dal 4 al 6 aprile, offrirà a Torino e dintorni una serie di appuntamenti e attività. Durante questi giorni si svolgeranno visite gratuite ai musei, eventi culturali e iniziative all'aperto, coinvolgendo sia la città sia le aree circostanti. Questa sequenza di giornate si presenta come un’occasione di svago e scoperta per residenti e visitatori.

Torino e la sua provincia si preparano a un weekend di Pasqua e Pasquetta straordinario, trasformando il ponte del 4, 5 e 6 aprile 2026 in una festa diffusa tra arte, natura e grandi celebrazioni. Il cuore degli appuntamenti batte forte con l'iniziativa "Domenica al Museo", che regala ingressi gratuiti nei principali siti statali il 5 aprile, ma l'offerta si estende a tutto il territorio: dalle fioriture spettacolari di Messer Tulipano a Pralormo e dei ciliegi alla Reggia di Venaria. Non mancano le occasioni per gli amanti delle grandi mostre e degli eventi di chiusura, come l'ultimo weekend per ammirare i capolavori di Zanabazar al MAO, le opere di Alice Neel alla Pinacoteca Agnelli o i festeggiamenti per i 30 anni dei Subsonica alle OGR, un grande concerto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Pasqua e Pasquetta 2026, cosa fare a Torino e fuori città il 4, 5 e 6 aprile: dai musei gratis agli eventi, un ricco weekend

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