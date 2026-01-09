Milano cosa fare anche gratis nel weekend lungo 9-11 Gennaio | eventi musei e mercatini

Ecco alcune idee per trascorrere il weekend lungo dal 9 all’11 gennaio a Milano. La città offre numerosi eventi, mostre, mercatini e attività culturali, molti dei quali accessibili gratuitamente. Un’occasione per scoprire nuove esposizioni, partecipare a spettacoli e immergersi nell’atmosfera milanese senza dover spendere. Ecco una selezione di appuntamenti e luoghi da visitare durante questo periodo, pensati per soddisfare ogni interesse.

Siamo solo al 9 gennaio e già è arrivato il secondo weekend del 2026, da vivere intensamente a Milano tra appuntamenti culturali, spettacoli, mercatini e mostre: il 9, il 10 e l’11 gennaio la città propone tantissime esperienze per tutti i gusti, molte delle quali gratuite, tra arte, musica, teatro e storia. È il momento ideale per vivere il capoluogo lombardo: anche in inverno, tra grandi classici e novità in calendario. Milano: cosa fare nel weekend 9-11 gennaio. Comincia dal Wao Market. Sabato 10 gennaio torna il Wao Isola con una nuova edizione del Wao Market. Oltre 25 espositori propongono modernariato, vintage, creazioni hand-made, abiti retrò e oggetti di design difficili da trovare altrove. 🔗 Leggi su Funweek.it

