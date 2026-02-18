Guida agli eventi anche gratis del weekend | cosa fare a Torino il 20 21 e 22 febbraio

Il fine settimana a Torino si anima grazie a numerosi eventi, molti dei quali gratuiti, programmati dal 20 al 22 febbraio. La città si riempie di musica, mostre e mercatini, attirando visitatori di tutte le età. Per esempio, domenica si svolge un mercato di prodotti locali nel centro storico, che richiama appassionati e famiglie in cerca di iniziative all'aperto.

Torino si prepara a vivere un fine settimana di straordinaria vitalità. Da venerdì 20 a domenica 22 febbraio, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso dove l'eleganza delle tradizioni sabaude incontra l'energia dei linguaggi contemporanei. Che si tratti di perdersi tra i profumi dei grandi vini piemontesi, di lasciarsi travolgere dall'emozione dello sport, dalla tradizione dei Carnevali locali o dalla particolarità e i colori del folclore etnico, il palinsesto dei prossimi giorni offre risposte a ogni desiderio di bellezza e condivisione.

