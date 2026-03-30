Pasqua 2026 | musei statali gratis E a Pasquetta apertura straordinaria Cosa visitare a Firenze e in Toscana

Il 5 aprile 2026, in occasione di Pasqua, i musei statali saranno aperti gratuitamente in tutta Italia, inclusa la Toscana. La decisione riguarda la prima domenica del mese e prevede anche un'apertura straordinaria il giorno successivo, lunedì di Pasquetta. A Firenze e nelle principali località della regione sarà possibile visitare numerose collezioni e monumenti senza costi di ingresso.

FIRENZE – Saranno a ingresso gratuito, domenica 5 aprile 2026, Pasqua, i musei statali, anche in Toscana. Si tratta infatti della prima domenica del mese. Non basta. Aperture straordinarie dei musei statali, a pagamento, il lunedì di Pasquetta. A Firenze sarà possibile visitare, tra gli altri, il Museo di San Marco con la Sala del Beato Angelico, riaperta con un nuovo allestimento che conta ben 33 tavole del celebre frate pittore. Al primo piano è allestita la sezione speciale della mostra Rothko a Firenze con cinque opere. Ad Arezzo due giorni di apertura festiva per tutti i musei statali. Al Museo archeologico “Gaio Cilnio Mecenate” sarà possibile visitare la mostra “La Minerva di Arezzo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pasqua 2026: musei statali gratis. E a Pasquetta apertura straordinaria. Cosa visitare a Firenze e in Toscana Articoli correlati Musei statali aperti per la festa della donna l’8 marzo: cosa visitare a Milano e in LombardiaDomenica 8 marzo, per la Giornata della Donna, è prevista un'apertura speciale dei musei statali. Domenica musei statali gratis per tutti: cosa vedere a Venezia e provinciaDomenica 1 marzo torna la domenica al museo, l'iniziativa del ministero della Cultura che permette a tutti, nella prima domenica del mese, di... Approfondimenti e contenuti su Pasqua 2026 musei statali gratis E a... Temi più discussi: 12 / 21 - Pasqua al museo; Cosa fare a Pasqua e Pasquetta 2026 a Milano e dintorni?; Pasqua 2026. Domenica al museo nel Museo Nazionale d’Abruzzo; Pasqua 2026, ingresso gratuito al Museo Nazionale d’Abruzzo per Domenica al museo. Pasqua e Pasquetta 2026 a Milano: Guida Completa su Aperture, Musei, Mostre ed EventiDomenica 5 aprile (Pasqua) e lunedì 6 aprile (Pasquetta) 2026, Milano cambia ritmo. Supermercati, musei, trasporti e ristoranti seguono regole diverse dal solito, e le possibilità per chi resta in cit ... milanolife.it Pasqua 2026, aperture straordinarie dei musei in provincia di SalernoIn occasione delle festività pasquali, la Provincia di Salerno promuove aperture straordinarie dei principali siti museali del territorio, offrendo a ... zon.it Pasqua, Flixbus potenzia le tratte verso 160 destinazioni in Italia e in Europa x.com Risolvi le operazioni entro il 10 o entro il 20 e scopri il messaggio segreto pasquale. Poi colora il disegno. https://www.geoandcompany.it/messaggio-segreto-di-pasqua-prima/ - facebook.com facebook