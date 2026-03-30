A Parma, un dipinto di un noto artista è stato abbandonato dai ladri durante la fuga dalla villa della Fondazione Magnani Rocca. L’opera, intitolata

"Paysage de Cagnes" è l'opera lasciata dai ladri nella villa della Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Parma, quadri rubati: il dipinto abbandonato dai ladri nella fuga è un altro Renoir

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