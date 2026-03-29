Tre dipinti di artisti come Renoir, Cezanne e Matisse sono stati sottratti dalla collezione della Fondazione Magnani Rocca, situata a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. I quadri sono stimati avere un valore di milioni di euro. L’episodio è stato denunciato alle autorità, che stanno indagando sull’accaduto.

Tre quadri di immenso valore artistico ed economico sono stati rubati dalla collezione della Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma. Si tratta di "Les Poissons "di Pierre-Auguste Renoir, di "Odalisca sulla terrazza" di Matisse; e di "Natura morta con ciliegie" di Cezanne, tutti del valore di milioni di euro. Ne ha dato notizia il Tgr Emilia-Romagna. Secondo quanto riferito, i malviventi, che hanno agito nella notte tra il 22 e il 23 marzo, erano incappucciati. I ladri sarebbero entrati nell'edificio che ospitava i tre capolavori forzando un portone. Intanto, i carabinieri di Parma insieme ai carabinieri del nucleo tutela patrimonio culturale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto e risalire ai responsabili. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Parma, quadri di Renoir, Cezanne e Matisse rubati a Villa Magnani: "Valgono milioni di euro"

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