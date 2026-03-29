A Parma, tre dipinti di artisti come Renoir, Cézanne e Matisse sono stati sottratti da Villa Magnani in un furto che si sarebbe concluso in meno di tre minuti. Tra le opere rubate si conta anche

Il furto di tre capolavori dell'arte contemporanea sarebbe avvenuto in tempi record: "meno di 3 minuti". I ladri, incappucciati, avrebbero forzato un portone d'ingresso della Fondazione Magnani-Rocca a Mamiano di Traversetolo, e - rubati i quadri - sarebbero fuggiti dopo l'attivazione dell'allarme. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Parma, quadri di Renoir, Cézanne e Matisse rubati da Villa Magnani tra cui "Les Poissons", con valore stimato tra €5 e 15mln

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