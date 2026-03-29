A Mamiano di Traversetolo, in provincia di Parma, è stato sottratto un dipinto di Pierre-Auguste Renoir intitolato

In provincia di Parma, a Mamiano di Traversetolo, è stato rubato il quadro ‘ Les Poissons ‘ di Pierre-Auguste Renoir dalla Fondazione Magnani Rocca. Lo rende noto la Tgr Rai dell’ Emilia Romagna. “Les Poissons” di Renoir, uno dei tre quadri rubati a Parma. (Foto: Fondazione Magnani-Rocca) Si tratta di un dipinto a olio su tela, del valore di diversi milioni di euro, realizzato dal pittore impressionista nel 1917 ed è una delle rare opere dell’autore visibili in una collezione permanente in Italia. Alcuni giorni fa i malviventi, incappucciati, si sono introdotti all’interno di Villa Magnani, sede della collezione d’arte, e sono riusciti a sottrarre il quadro di Renoir. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Parma, rubati quadri di Renoir, Cezanne e Matisse alla Fondazione Magnani Rocca

Articoli correlati

Parma, rubato un quadro di Renoir alla Fondazione Magnani Rocca: sparisce “Les Poissons” da milioni di euroUn importante furto d’arte è stato scoperto a Parma: il dipinto “Les Poissons” del pittore impressionista Pierre-Auguste Renoir è stato rubato dalla...

Leggi anche: Renoir rubato dalla fondazione Magnani Rocca: ‘Les Poissons’ vale milioni di euro

Aggiornamenti e notizie su Fondazione Magnani Rocca

Rubati un Renoir, un Cezanne e un Matisse alla Fondazione Magnani Rocca nel parmenseSono stati rubati un dipinto di Pierre-Auguste Renoir, Les Poissons, una delle rare presenze dell’autore in una collezione permanente in Italia, del valore di diversi milioni di euro; la Natura ... huffingtonpost.it

Colpo grosso alla Fondazione Magnani Rocca: rubati un Renoir, un Cezanne e un MatisseColpo grosso alla Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo, nel Parmense Una banda di ladri ha rubato non solo il quadro Les Poissons di Pierre-Auguste Renoir - come si era appreso in un ... msn.com