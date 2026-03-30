Parigi chiede riunione emergenza Consiglio Onu su Unifil

Parigi ha chiesto ufficialmente una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dopo che i caschi blu dell'Unifil sono stati coinvolti in incidenti ritenuti gravissimi. La richiesta è stata presentata in seguito agli eventi che hanno coinvolto il personale della forza internazionale. La convocazione mira a discutere la situazione e adottare eventuali interventi.

Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. "A seguito dei gravissimi incidenti subiti dai caschi blu dell'Unifil, ho richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite. La Francia condanna con la massima fermezza la sparatoria che il 29 marzo ha ucciso un soldato indonesiano dell'Unifil e ne ha feriti altri tre, così come l'esplosione che il 30 marzo ha ucciso altri due soldati indonesiani e ne ha feriti altri due". Lo scrive su X il ministro degli Esteri francese, Jean-Noël Barrot. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di "non sapere" con certezza se la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, figlio del defunto Ali Khamenei, sia ancora vivo. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Parigi chiede riunione emergenza Consiglio Onu su Unifil Approfondimenti e contenuti su Parigi chiede riunione emergenza... Iran, Trump: «Senza accordo distruggeremo l’isola di Kharg». Raid contro Unifil in Libano: 3 morti. Parigi chiede il Consiglio Onu – La direttaMentre la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran supera il suo primo mese Donald Trump annuncia che i colloqui di pace con Teheran stanno andando... Iran, gli Usa chiedono riunione d’emergenza del Consiglio Sicurezza di Onu – la direttaGli Stati Uniti hanno richiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul tema dell’Iran per oggi pomeriggio. Francesca Albanese, Parigi chiede le dimissioni dall’Onu: “Parole oltraggiose su Israele”Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha affermato che la Francia, durante la prossima sessione del Consiglio per i diritti umani delle...