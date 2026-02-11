Francesca Albanese Parigi chiede le dimissioni dall’Onu | Parole oltraggiose su Israele

La Francia chiede ufficialmente le dimissioni di Francesca Albanese dall’Onu. Il governo francese ha annunciato che, alla prossima riunione del Consiglio per i diritti umani, presenterà una richiesta formale per farla lasciare il suo incarico di relatrice sui Territori palestinesi. La decisione arriva dopo le parole considerate oltraggiose di Albanese su Israele. La vicenda tiene banco tra le proteste e le polemiche di chi la sostiene e di chi invece chiede un cambio di rotta nell’ONU.

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot ha affermato che la Francia, durante la prossima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, chiederà le dimissioni di Francesca Albanese da relatrice speciale dell'Onu sui Territori palestinesi. Il motivo – riportano i media transalpini – sono le "parole oltraggiose" rivolte nei confronti di Israele che sarebbe stato attaccato "come popolo e nazione" e questo "è assolutamente inaccettabile". Lo ha dichiarato rispondendo a un quesito in Aula.

