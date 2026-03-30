Iran Trump | Senza accordo distruggeremo l’isola di Kharg Raid contro Unifil in Libano | 3 morti Parigi chiede il Consiglio Onu – La diretta

In un contesto di tensione crescente nella regione, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che, in assenza di un accordo, potrebbe essere distrutta l’isola di Kharg. Nel frattempo, un raid contro una missione delle Nazioni Unite in Libano ha causato tre vittime. Parigi ha richiesto l’intervento del Consiglio di sicurezza dell’ONU per affrontare le recenti escalation. I colloqui tra le parti coinvolte continuano, mentre gli Stati Uniti si preparano a gestire la questione dell’uranio iraniano.

Mentre la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran supera il suo primo mese Donald Trump annuncia che i colloqui di pace con Teheran stanno andando bene, ma intanto la Casa Bianca lavora a un piano per mettere in sicurezza l’uranio degli iraniani. Tutti gli aggiornamenti ora per ora. «Ho avuto oggi pomeriggio un colloquio telefonico con il mio collega francese Vautrin, con la quale abbiamo condiviso la rilevanza strategica di Unifil. Colpire i contingenti delle Nazioni Unite non è tollerabile né accettabile in alcun modo. Le forze Onu sono in Libano per garantire la pace. Chi attacca i caschi blu non colpisce singoli contingenti: colpisce la comunità internazionale nel suo insieme e i principi che garantiscono la convivenza tra Stati». 🔗 Leggi su Open.online

Aggiornamenti e notizie su Iran Trump Senza accordo distruggeremo...

Guerra in Iran, Trump: "Senza accordo distruggeremo l'isola di Kharg, i loro impianti elettrici e i pozzi petroliferi". Morti tre soldati Onu« Gli Stati Uniti sono in serie discussioni con il nuovo e più ragionevole regime» iraniano «per mettere fine alle operazioni militari.

Iran, Trump: «Senza accordo distruggeremo l’isola di Kharg». Bessent: «Gli Usa controlleranno Hormuz» – La direttaMentre la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran supera il suo primo mese Donald Trump annuncia che i colloqui di pace con Teheran stanno andando...

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Iran, Trump: accordo su nucleare o attacchiamo - Unomattina 30/01/2026