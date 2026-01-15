Iran gli Usa chiedono riunione d’emergenza del Consiglio Sicurezza di Onu – la diretta

Da lapresse.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno richiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere della situazione in Iran. L’incontro, previsto per oggi pomeriggio, mira a affrontare le recenti tensioni e sviluppi nella regione, in un contesto di crescente preoccupazione internazionale. La riunione rappresenta un momento importante per valutare le possibili risposte e iniziative condivise a livello globale.

Gli Stati Uniti hanno richiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul tema dell’ Iran   per oggi pomeriggio. Lo ha affermato un diplomatico del Consiglio, parlando in forma anonima poiché la riunione non è ancora stata ufficialmente calendarizzata. Intanto Teheran ha riaperto il proprio spazio aereo ai voli commerciali, dopo una chiusura durata oltre quattro ore nella notte tra mercoledì e giovedì, durante i quali i vettori internazionali hanno dovuto deviare le proprie rotte a nord e a sud del Paese. Le compagnie aeree iraniane hanno già ripreso a volare sullo spazio aereo della capitale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

iran gli160usa chiedono riunione d8217emergenza del consiglio sicurezza di onu 8211 la diretta

© Lapresse.it - Iran, gli Usa chiedono riunione d’emergenza del Consiglio Sicurezza di Onu – la diretta

Leggi anche: Gaza, il Consiglio di Sicurezza Onu oggi vota la risoluzione Usa – La diretta

Leggi anche: **Venezuela: Colombia chiede 'riunione urgente consiglio sicurezza Onu'**

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

iran gli160usa chiedono riunioneIran, gli Usa chiedono riunione d’emergenza del Consiglio Sicurezza di Onu – la diretta - Gli Stati Uniti hanno richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul tema dell'Iran per oggi pomeriggio. lapresse.it

iran gli160usa chiedono riunioneIran, Reuters: «Possibile attacco Usa entro 24 ore». Ma Trump: «Teheran ha fermato le uccisioni» - «Siamo stati informati che le uccisioni in Iran si stanno fermando, si sono fermate, e non ci sono piani di esecuzioni». ilmessaggero.it

iran gli160usa chiedono riunioneIran, in corso alla Farnesina riunione con Tajani: «Italiani che possono vadano via» - Trump incita gli iraniani a continuare a manifestare e a «prendere il controllo delle istituzioni» mentre continua la mattanza nelle piazze: «Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani ... ilsole24ore.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.