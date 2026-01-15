Iran gli Usa chiedono riunione d’emergenza del Consiglio Sicurezza di Onu – la diretta

Gli Stati Uniti hanno richiesto una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per discutere della situazione in Iran. L’incontro, previsto per oggi pomeriggio, mira a affrontare le recenti tensioni e sviluppi nella regione, in un contesto di crescente preoccupazione internazionale. La riunione rappresenta un momento importante per valutare le possibili risposte e iniziative condivise a livello globale.

Gli Stati Uniti hanno richiesto una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul tema dell' Iran per oggi pomeriggio. Lo ha affermato un diplomatico del Consiglio, parlando in forma anonima poiché la riunione non è ancora stata ufficialmente calendarizzata. Intanto Teheran ha riaperto il proprio spazio aereo ai voli commerciali, dopo una chiusura durata oltre quattro ore nella notte tra mercoledì e giovedì, durante i quali i vettori internazionali hanno dovuto deviare le proprie rotte a nord e a sud del Paese. Le compagnie aeree iraniane hanno già ripreso a volare sullo spazio aereo della capitale.

