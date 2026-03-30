Papa Leone ai sindaci dell’Illinois | Dignità di ogni individuo sia riconosciuta e sostenuta

Papa Leone ha ricevuto in udienza i sindaci dell’Illinois negli Stati Uniti, durante la quale ha invitato a prestare attenzione ai poveri, agli immigrati e a tutte le persone in difficoltà. Ha detto loro di ascoltare le esigenze di queste comunità e di sostenere la dignità di ogni individuo. La visita ha rappresentato un momento di confronto tra il leader religioso e i rappresentanti locali.