Papa Leone a Lampedusa Raspanti Cesi | Per sostenere chi proclama dignità esseri umani'

Papa Leone ha visitato Lampedusa, portando attenzione alle persone in difficoltà nell’isola, spesso costrette a vivere in condizioni precarie. Raspanti, rappresentante dei Cesi, ha commentato che questa visita aiuta a sostenere chi difende la dignità umana. Le Chiese di Sicilia si sono dette felici e grate per il gesto del Papa, considerandolo un segnale chiaro di solidarietà. La presenza del Pontefice ha attirato molti abitanti e volontari, desiderosi di ascoltare e condividere questa importante visita. La giornata si è conclusa con un momento di preghiera sulla spiaggia.

Il presidente della Conferenza episcopale siciliana: "Grati di questa visita del successore di Pietro alla nostra terra, a quella nostra piccola isola che tanta sofferenza vede giorno per giorno" Le Chiese di Sicilia sono veramente gioiose e grate di questa visita del successore di Pietro alla nostra terra, a quella nostra piccola isola che tanta sofferenza vede giorno per giorno". A dirlo è monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza episcopale siciliana, dopo l'annuncio della visita, il prossimo 4 luglio, sulla più grande delle Pelagie, di Papa XIV. "Viene a sostenere noi - aggiunge -, la Chiesa e tutte le persone che vogliono continuare a proclamare la dignità della persona umana e i diritti, a riconoscere il male, le strutture di peccato, quei sistemi che ancora oggi si coalizzano per distruggere e continuano a distruggere tante persone, a procurare dolore, sofferenza infinita". Papa Leone XIV sarà a Lampedusa il 4 luglio, si tratta della sua prima visita in Sicilia Lampedusa (Agrigento) – Il prossimo 4 luglio Papa Leone XIV sarà a Lampedusa, il pontefice visiterà la maggiore delle isole Pelagie per richiamare tutti «a diventare esperti di riconciliazione».