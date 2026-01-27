Papa Leone | la Chiesa contro ogni forma di antisemitismo

La Santa Sede rinnova il suo impegno contro l’antisemitismo, sottolineando l’importanza di combattere ogni forma di discriminazione. In occasione della Giornata della Memoria, la Chiesa ribadisce il suo ruolo nel promuovere rispetto e tolleranza, evidenziando l’importanza di ricordare e condannare ogni atto di odio. Questo messaggio rafforza l’importanza di un dialogo aperto e rispettoso tra le diverse comunità.

Anche la Santa Sede celebra la Giornata della Memoria. Papa Leone ha rinnovato l’impegno della Chiesa contro tutte le forme di antisemitismo e discriminazione. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

