Papa Leone XIV e l’Intelligenza artificiale ai più giovani | Non dobbiamo lasciare che i bambini finiscano con il credere di poter trovare nei chatbot della AI i loro migliori amici o l’oracolo di ogni sapere

Papa Leone XIV esorta genitori e docenti a proteggere i bambini dall'abuso dei chatbot per preservare creatività e relazioni umane L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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