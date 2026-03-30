Pamela l’appello della madre dopo la profanazione del corpo | Aiutateci a ritrovarla non viviamo più

Una madre ha rivolto un appello pubblico dopo la profanazione del corpo della figlia, chiedendo aiuto per ritrovarla. Nel suo messaggio, ha descritto il dolore come insopportabile e ha implorato la collaborazione di chi può fornire informazioni utili. La famiglia si trova in una condizione di grande sofferenza e spera in un intervento che possa portare a ritrovare la giovane.