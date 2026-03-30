Pamela l’appello della madre dopo la profanazione del corpo | Aiutateci a ritrovarla non viviamo più

Da bergamonews.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una madre ha rivolto un appello pubblico dopo la profanazione del corpo della figlia, chiedendo aiuto per ritrovarla. Nel suo messaggio, ha descritto il dolore come insopportabile e ha implorato la collaborazione di chi può fornire informazioni utili. La famiglia si trova in una condizione di grande sofferenza e spera in un intervento che possa portare a ritrovare la giovane.

“È un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari. Vi prego, aiutatemi a ritrovarla perché non possiamo più andare avanti così, non ce la facciamo più. L’unica mia speranza è che si accelerino le indagini e trovino mia figlia, perché noi non viviamo più, non abbiamo più la forza di aspettare”. Lo ribadisce al programma di Canale 5 ‘Dentro la notizia’ Una, la madre di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex compagno, il cinquantaduenne Gianluca Soncin. Lunedì scorso il feretro è stato aperto, il corpo profanato e la testa portata via. “Stiamo vivendo un incubo continuo, è un dramma sopra l’altro – aggiunge la donna -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti e contenuti su Pamela l'appello della madre dopo la...

Leggi anche: Profanato il corpo di Pamela Genini, la madre: “Un incubo continuo, non viviamo più. Aiutateci a ritrovarla”

Pamela Genini, dopo il massacro del femminicidio, la profanazione del corpo. Lo straziante grido della madre: “Aiutatemi a ritrovarla”Orrore che si aggiunge al dolore: non c’è pace per Pamela Genini, la modella di 29 anni strappata alla vita lo scorso 15 ottobre dalla furia cieca...

Leggi anche: Pamela Genini e la testa staccata dal cadavere, l'appello della madre: "Aiutatemi a ritrovarla, non viviamo più"

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.