Pamela l’appello della madre dopo la profanazione del corpo | Aiutateci a ritrovarla non viviamo più
Una madre ha rivolto un appello pubblico dopo la profanazione del corpo della figlia, chiedendo aiuto per ritrovarla. Nel suo messaggio, ha descritto il dolore come insopportabile e ha implorato la collaborazione di chi può fornire informazioni utili. La famiglia si trova in una condizione di grande sofferenza e spera in un intervento che possa portare a ritrovare la giovane.
“È un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari. Vi prego, aiutatemi a ritrovarla perché non possiamo più andare avanti così, non ce la facciamo più. L’unica mia speranza è che si accelerino le indagini e trovino mia figlia, perché noi non viviamo più, non abbiamo più la forza di aspettare”. Lo ribadisce al programma di Canale 5 ‘Dentro la notizia’ Una, la madre di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex compagno, il cinquantaduenne Gianluca Soncin. Lunedì scorso il feretro è stato aperto, il corpo profanato e la testa portata via. “Stiamo vivendo un incubo continuo, è un dramma sopra l’altro – aggiunge la donna -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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