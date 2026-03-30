Dopo il femminicidio avvenuto il 15 ottobre, si è aggiunta la notizia della profanazione del corpo di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa dall’ex compagno. La madre della vittima ha rivolto un appello pubblico chiedendo aiuto per ritrovare il corpo della figlia, suscitando ulteriore sconcerto in un caso già segnato dalla violenza.

Orrore che si aggiunge al dolore: non c’è pace per Pamela Genini, la modella di 29 anni strappata alla vita lo scorso 15 ottobre dalla furia cieca dell’ex compagno. Dopo il massacro a colpi di coltello, la barbarie ha varcato le soglie del cimitero di Strozza, nella Bergamasca, trasformando il luogo del riposo eterno in uno scenario da incubo. Come abbiamo scritto nei giorni scorsi, il feretro della giovane è stato profanato: i resti sono stati violati e la testa asportata, in un gesto di una crudeltà inaudita che lascia un Paese intero intera senza parole. Attonito di fronte a un atto macabro quanto efferato che toglie il fiato. Pamela Genini, l’orrore del femminicidio, lo strazio della profanazione del corpo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pamela Genini, dopo il massacro del femminicidio, la profanazione del corpo. Lo straziante grido della madre: “Aiutatemi a ritrovarla”

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L’appello della mamma di Pamela Genini dopo la profanazione della salma: “Siamo a Pasqua, se avete una coscienza aiutatemi a ritrovare mia figlia”Bergamo, 30 marzo 2026 – “È un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari.

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