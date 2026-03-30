Una donna ha rivolto un appello pubblico dopo che la salma di sua figlia è stata profanata. Nel messaggio, ha chiesto aiuto per ritrovare la giovane, sottolineando il dolore provocato dall’evento e la difficoltà a proseguire senza di lei. La richiesta è arrivata in un periodo di festa, con la madre che ha invitato chiunque possa avere informazioni a intervenire.

Bergamo, 30 marzo 2026 – “ È un dolore che non lascia vivere me e i miei familiari. Vi prego, aiutatemi a ritrovarla perché non possiamo più andare avanti così, non ce la facciamo più. L’unica mia speranza è che si accelerino le indagini e trovino mia figlia, perché noi non viviamo più, non abbiamo più la forza di aspettare. È questo l’appello dai microfoni di “Dentro la notizia” – il programma di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi – di Una Smirnova, la mamma di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa a Milano lo scorso 15 ottobre con 24 coltellate dall’ex compagno, il cinquantaduenne Gianluca Soncin. Lunedì 23 marzo ignoti sono entrati nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, dove il corpo della ragazza riposa, hanno aperto il feretro, profanato il corpo e decapitata la testa, che è poi stata portata via. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’appello della mamma di Pamela Genini dopo la profanazione della salma: “Siamo a Pasqua, se avete una coscienza aiutatemi a ritrovare mia figlia”

Una raccolta di contenuti su Pamela Genini

Drammatico appello di una mamma italiana prigioniera in Egitto dell’ex violento e della legge locale: “Aiutatemi a liberare mia figlia” (video)Quella di Nessy Guerra, la 26enne ligure bloccata in Egitto con la figlia di tre anni, è una vicenda che ha assunto i contorni di un incubo kafkiano.

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